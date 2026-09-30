Закупили “лечебной” грязи на 1 млн грн: ГБР разоблачило схему в центре Одесского ГСЧС
- Сотрудники ГБР при содействии Нацполиции разоблачили вероятную растрату бюджетных средств при закупке 24 тонн лечебной грязи для реабилитационного центра ГСЧС в Одессе.
- В ГБР рассказали, как выглядела схема и на какую сумму якобы оформили закупку.
- Двум должностным лицам центра и двум представителям частной компании сообщили о подозрении, а ГБР заявило о мерах по возмещению ущерба государству.
Сотрудники ДБР при содействии Нацполиции разоблачили растрату бюджетных средств при закупке лечебной грязи для Медицинского реабилитационного центра Одесский ГСЧС Украины.
ГБР выявило схему в центре ГСЧС
По данным следствия, исполняющая обязанности руководителя центра и главная медицинская сестра совместно с представителями частных компаний организовали закупку 24 тонн лечебной грязи почти на 1 млн грн.
В документах указывалось, что заведение получило качественный товар в полном объеме. В то же время, как утверждают в ДБР, фактически в центр поставляли обычную грязь неизвестного происхождения, которая не отвечала условиям закупки.
Для утаивания подмены оформляли накладные и другие документы с недостоверными данными. На их основании бюджетные средства были перечислены частной компании.
Следователи также выявили признаки искусственной конкуренции в ходе тендера. Документы и печати компании-победителя хранились в одном офисе с документацией фирм, которая формально выступала ее конкурентом.
Двум должностным лицам реабилитационного центра сообщили о подозрении в пособничестве в растрате имущества и служебном подлоге. Руководителя и менеджера частной компании подозревают в пособничестве в растрате, а также в составлении и использовании поддельных документов.
В ДБР заявили, что принимают меры по возмещению нанесенного государству ущерба.