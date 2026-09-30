Сотрудники ДБР при содействии Нацполиции разоблачили растрату бюджетных средств при закупке лечебной грязи для Медицинского реабилитационного центра Одесский ГСЧС Украины.

ГБР выявило схему в центре ГСЧС

По данным следствия, исполняющая обязанности руководителя центра и главная медицинская сестра совместно с представителями частных компаний организовали закупку 24 тонн лечебной грязи почти на 1 млн грн.

В документах указывалось, что заведение получило качественный товар в полном объеме. В то же время, как утверждают в ДБР, фактически в центр поставляли обычную грязь неизвестного происхождения, которая не отвечала условиям закупки.

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Для утаивания подмены оформляли накладные и другие документы с недостоверными данными. На их основании бюджетные средства были перечислены частной компании.

Следователи также выявили признаки искусственной конкуренции в ходе тендера. Документы и печати компании-победителя хранились в одном офисе с документацией фирм, которая формально выступала ее конкурентом.

Двум должностным лицам реабилитационного центра сообщили о подозрении в пособничестве в растрате имущества и служебном подлоге. Руководителя и менеджера частной компании подозревают в пособничестве в растрате, а также в составлении и использовании поддельных документов.

В ДБР заявили, что принимают меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

Источник : ГБР

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