Працівники ДБР за сприяння Нацполіції викрили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі лікувальної грязі для Медичного реабілітаційного центру Одеський ДСНС України.

ДБР викрило схему в центрі ДСНС

За даними слідства, виконувачка обов’язків керівника центру та головна медична сестра спільно з представниками приватних компаній організували закупівлю 24 тонн лікувальної грязі майже на 1 млн грн.

У документах вказували, що заклад отримав якісний товар у повному обсязі. Водночас, як стверджують у ДБР, фактично до центру постачали звичайну багнюку невідомого походження, яка не відповідала умовам закупівлі.

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Для приховування підміни оформлювали накладні та інші документи з недостовірними даними. На їхній підставі бюджетні кошти перерахували приватній компанії.

Слідчі також виявили ознаки штучної конкуренції під час тендеру. Документи та печатки компанії-переможця зберігалися в одному офісі з документацією фірм, які формально виступали її конкурентом.

Двом посадовицям реабілітаційного центру повідомили про підозру у пособництві в розтраті майна та службовому підробленні. Керівника і менеджера приватної компанії підозрюють у пособництві в розтраті, а також у складанні та використанні підроблених документів.

У ДБР заявили, що вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.

Джерело : ДБР

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