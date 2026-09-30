Закупили “лікувальної” грязі на 1 млн грн: ДБР викрило схему в центрі Одеського ДСНС
- Працівники ДБР за сприяння Нацполіції викрили ймовірну розтрату бюджетних коштів під час закупівлі 24 тонн лікувальної грязі для реабілітаційного центру ДСНС в Одесі.
- У ДБР розповіли, як виглядала схема та на яку суму нібито оформили закупівлю.
- Двом посадовицям центру та двом представникам приватної компанії повідомили про підозру, а ДБР заявило про заходи для відшкодування збитків державі.
Працівники ДБР за сприяння Нацполіції викрили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі лікувальної грязі для Медичного реабілітаційного центру Одеський ДСНС України.
ДБР викрило схему в центрі ДСНС
За даними слідства, виконувачка обов’язків керівника центру та головна медична сестра спільно з представниками приватних компаній організували закупівлю 24 тонн лікувальної грязі майже на 1 млн грн.
У документах вказували, що заклад отримав якісний товар у повному обсязі. Водночас, як стверджують у ДБР, фактично до центру постачали звичайну багнюку невідомого походження, яка не відповідала умовам закупівлі.
Для приховування підміни оформлювали накладні та інші документи з недостовірними даними. На їхній підставі бюджетні кошти перерахували приватній компанії.
Слідчі також виявили ознаки штучної конкуренції під час тендеру. Документи та печатки компанії-переможця зберігалися в одному офісі з документацією фірм, які формально виступали її конкурентом.
Двом посадовицям реабілітаційного центру повідомили про підозру у пособництві в розтраті майна та службовому підробленні. Керівника і менеджера приватної компанії підозрюють у пособництві в розтраті, а також у складанні та використанні підроблених документів.
У ДБР заявили, що вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.