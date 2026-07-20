Начальник склада распродал дроны на 6,2 млн грн, предназначенные для обороны Юга — ГБР
- ГБР завершило расследование в отношении начальника подразделения воинской части в Одесской области.
- Следствие утверждает, что должностное лицо присвоило дроны и оборудование для противодействия вражеским БпЛА.
- Ущерб государству оценивают в более чем 6,2 млн грн.
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из подразделений воинской части в Одесской области, которого обвиняют в присвоении дронов и оборудования для противодействия вражеским БпЛА.
Обвинительный акт уже направлен в суд, сообщили в ГБР.
Начальник военного склада распродал дроны
По данным следствия, фигурант отвечал за функционирование беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия дронам.
Используя служебное положение, он присваивал военное имущество, хранившееся на складе и предназначенное для обороны Южного региона.
— Военнослужащий похитил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия вражеским дронам. Часть техники он сдал в ломбард, остальное продал по заниженным ценам, — говорится в сообщении.
На вырученные средства мужчина приобрел автомобиль Lexus стоимостью $27 тыс., часть денег проиграл в азартные игры.
В результате действий обвиняемого государству был причинен ущерб на сумму более 6,2 млн грн.
В настоящее время фигурант отстранен от должности. Он находится под стражей.
Ему инкриминируют хищение военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, присвоение и растрату чужого имущества, а также легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК Украины).
Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
Напомним, в марте сообщалось, что сотрудники ГБР разоблачили должностное лицо воинской части в Одесской области, которое подозревали в присвоении беспилотников и оборудования, предназначенных для обороны Южного региона Украины.