Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из подразделений воинской части в Одесской области, которого обвиняют в присвоении дронов и оборудования для противодействия вражеским БпЛА.

Обвинительный акт уже направлен в суд, сообщили в ГБР.

Начальник военного склада распродал дроны

По данным следствия, фигурант отвечал за функционирование беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия дронам.

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Используя служебное положение, он присваивал военное имущество, хранившееся на складе и предназначенное для обороны Южного региона.

— Военнослужащий похитил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия вражеским дронам. Часть техники он сдал в ломбард, остальное продал по заниженным ценам, — говорится в сообщении.

На вырученные средства мужчина приобрел автомобиль Lexus стоимостью $27 тыс., часть денег проиграл в азартные игры.

В результате действий обвиняемого государству был причинен ущерб на сумму более 6,2 млн грн.

В настоящее время фигурант отстранен от должности. Он находится под стражей.

Ему инкриминируют хищение военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, присвоение и растрату чужого имущества, а также легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним, в марте сообщалось, что сотрудники ГБР разоблачили должностное лицо воинской части в Одесской области, которое подозревали в присвоении беспилотников и оборудования, предназначенных для обороны Южного региона Украины.

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