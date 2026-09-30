В Одессе правоохранители задержали мужчину, застрелившего 50-летнего военнослужащего на проезжей части. Ему уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит длительный срок заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Убийство военного в Одессе

Событие произошло утром в среду, 30 сентября. Во время патрулирования правоохранители обнаружили тело 50-летнего военнослужащего с огнестрельными ранениями непосредственно на проезжей части рядом с автомобилем Chevrolet.

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Благодаря оперативным действиям патрульные установили и задержали причастного к преступлению пенсионера.

В рамках первоочередных следственных действий полицейские изъяли ряд важных вещественных доказательств. Среди них:

орудие убийства;

стреляные гильзы;

другие предметы, имеющие значение для дела.

Все изъятые материалы отправили на соответствующие экспертные исследования.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) действующего Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения судом. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, проверяют несколько версий и мотивы совершения преступления.

Фото : Нацполіція

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