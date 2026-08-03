В Одессе задержан мужчина, который пытался организовать заказное убийство судьи одного из районных судов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Покушение на убийство судьи в Одессе

По информации ГБР, разоблачен и задержан мужчина, который пытался организовать заказное убийство судьи одного из районных судов Одессы.

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В Государственном бюро расследований отмечают, что подозреваемый был знаком с судьей и планировал завладеть его деньгами, поэтому решил организовать убийство мужчины.

По данным следствия, мужчина предложил военнослужащему $40 тыс. за его убийство.

В ГБР рассказали, что военный сделал вид, что согласился участвовать в покушении, однако на самом деле начал сотрудничать со следствием.

Отмечается, что мужчина тщательно планировал задуманное и осуществлял подготовку в несколько этапов. На финальном этапе исполнитель должен был приобрести оружие и совершить покушение. Организатора задержали при передаче части денег для покупки оружия.

Как сообщили в ДБР, мужчине сообщили о подозрении в организации неоконченного покушения на умышленное заказное убийство по корыстным мотивам – ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Фото : ГБР

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