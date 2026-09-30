В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який застрелив 50-річного військовослужбовця на проїжджій частині. Йому вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує тривалий термін ув’язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Вбивство військового в Одесі

Подія сталася вранці у середу, 30 вересня. Під час патрулювання правоохоронці виявили тіло 50-річного військовослужбовця з вогнепальними пораненнями безпосередньо на проїжджій частині поруч із автомобілем Chevrolet.

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Завдяки оперативним діям патрульні встановили та затримали причетного до злочину пенсіонера.

У межах першочергових слідчих дій поліцейські вилучили низку важливих речових доказів. Серед них:

знаряддя вбивства;

стріляні гільзи;

інші предмети, що мають значення для справи.

Усі вилучені матеріали відправили на відповідні експертні дослідження.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) чинного Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу судом. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини, перевіряють декілька версій і мотивів скоєння злочину.

Фото : Нацполіція

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