За прошедшие сутки в результате российских атак на Киевщине пострадали шесть человек. Всем травмированным оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил Тимур Ткаченко.

Атака Киевщины в течение 30 сентября: что известно

Глава Киевской ОВА сообщил, что в общей сложности повреждено 42 объекта в шести районах области.

Больше разрушений зафиксировали в Обуховском районе — там повреждены 20 частных домов, линия электропередачи, торговое заведение и два автомобиля. Один человек получил травмы.

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В Броварском районе повреждены три частных дома и два транспортных средства, пострадали четыре человека.

В Бучанском районе зафиксированы повреждения пяти частных домов и двух автомобилей.

В Белоцерковском районе пострадали два частных домовладения и учебное заведение, в Фастовском — производственно-хозяйственные здания.

В Бориспольском районе поврежден частный дом, один человек травмирован.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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