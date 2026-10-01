Атака на Киевщину: за сутки повреждены 42 объекта в шести районах, есть пострадавшие
- В течение 30 сентября в результате российских атак в Киевской области пострадали шесть человек, всем оказывают необходимую медицинскую помощь.
- По данным Тимура Ткаченко, в шести районах области повреждены 42 объекта.
- В то же время глава Киевской ОВА сообщил, в каком районе столицы зафиксировано больше всего разрушений.
За прошедшие сутки в результате российских атак на Киевщине пострадали шесть человек. Всем травмированным оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил Тимур Ткаченко.
Атака Киевщины в течение 30 сентября: что известно
Глава Киевской ОВА сообщил, что в общей сложности повреждено 42 объекта в шести районах области.
Больше разрушений зафиксировали в Обуховском районе — там повреждены 20 частных домов, линия электропередачи, торговое заведение и два автомобиля. Один человек получил травмы.
В Броварском районе повреждены три частных дома и два транспортных средства, пострадали четыре человека.
В Бучанском районе зафиксированы повреждения пяти частных домов и двух автомобилей.
В Белоцерковском районе пострадали два частных домовладения и учебное заведение, в Фастовском — производственно-хозяйственные здания.
В Бориспольском районе поврежден частный дом, один человек травмирован.
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