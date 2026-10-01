Утром 1 октября российский беспилотник попал в четырехэтажное здание школы в Соломенском районе Киева.

Об ударе сообщили полиция Киева, министр образования и науки Украины Андрей Бутенко и мэр столицы Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве: школа попала под удар

Утром российский дрон попал в четырехэтажную школу в Соломенском районе столицы.

Сейчас смотрят

По данным киевской полиции, удар повредил фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа. После попадания начался пожар.

На момент российской атаки в школе находились более 100 учеников и около 60 сотрудников заведения. Все дети и сотрудники школы были в укрытии.

По предварительной информации, пострадавших в школе после взрывов в Киеве нет.

На месте работают полицейские, взрывотехники и спасатели ГСЧС.

Информация о последствиях попадания российского дрона в школу в Соломенском районе Киева уточняется.

Напомним, что в ночь на 1 октября российские войска атаковали Киев ударными дронами. По состоянию на 08:00 последствия атаки фиксировали в трех районах столицы.

В Соломенском районе возник пожар на первом этаже 16-этажного жилого дома и загорелись припаркованные автомобили. Также сообщалось о попадании в складские помещения.

В Печерском районе обломки упали на крышу нежилого здания и вызвали пожар, а в Оболонском районе горело складское помещение на значительной площади.

В результате атаки в Оболонском районе пострадал мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.