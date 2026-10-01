Протягом минулої доби внаслідок російських атак на Київщині постраждали шестеро людей. Усім травмованим надають необхідну медичну допомогу, повідомив Тимур Ткаченко.

Атака Київщини протягом 30 вересня: що відомо

Очільник Київської ОВА повідомив, що загалом пошкоджено 42 об’єкти у шести районах області.

Найбільше руйнувань зафіксували в Обухівському районі — там пошкоджено 20 приватних будинків, лінію електропередачі, торговельний заклад і два автомобілі. Одна людина дістала травми.

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У Броварському районі пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби, постраждали четверо людей.

У Бучанському районі зафіксовано пошкодження п’яти приватних будинків і двох автомобілів.

У Білоцерківському районі постраждали два приватні домоволодіння та заклад освіти, у Фастівському — виробничо-господарські будівлі.

У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок, одна людина травмована.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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