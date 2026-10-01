Атака на Київщину: за добу пошкоджено 42 об’єкти у шести районах, є постраждалі
- Протягом 30 вересня внаслідок російських атак на Київщині постраждали шестеро людей, усім надають необхідну медичну допомогу.
- За даними Тимура Ткаченка, у шести районах області пошкоджено 42 об’єкти.
- Водночас очільник Київської ОВА повідомив, в якому районі столиці зафіксовано найбільше руйнувань.
Протягом минулої доби внаслідок російських атак на Київщині постраждали шестеро людей. Усім травмованим надають необхідну медичну допомогу, повідомив Тимур Ткаченко.
Атака Київщини протягом 30 вересня: що відомо
Очільник Київської ОВА повідомив, що загалом пошкоджено 42 об’єкти у шести районах області.
Найбільше руйнувань зафіксували в Обухівському районі — там пошкоджено 20 приватних будинків, лінію електропередачі, торговельний заклад і два автомобілі. Одна людина дістала травми.
У Броварському районі пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби, постраждали четверо людей.
У Бучанському районі зафіксовано пошкодження п’яти приватних будинків і двох автомобілів.
У Білоцерківському районі постраждали два приватні домоволодіння та заклад освіти, у Фастівському — виробничо-господарські будівлі.
У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок, одна людина травмована.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.