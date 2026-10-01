Атака на Сумы 1 октября: авиабомба попала в жилой район, есть пострадавшие
Ночью 1 октября российские войска атаковали Сумы управляемой авиабомбой.
Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Атака на Сумы 1 октября: что известно
По предварительной информации Сумской ГВА, попадание произошло в частном жилом секторе Ковпаковского района.
В результате российской атаки на Сумы 1 октября повреждено около шести жилых домов.
Также известно о двух пострадавших. Травмы получили 60-летняя и 41-летняя женщины. Обеих госпитализировали в больницу.
Последствия атаки на Сумы 1 октября продолжают устранять. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумская ГВА