Ночью 1 октября российские войска атаковали Сумы управляемой авиабомбой.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Атака на Сумы 1 октября: что известно

По предварительной информации Сумской ГВА, попадание произошло в частном жилом секторе Ковпаковского района.

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В результате российской атаки на Сумы 1 октября повреждено около шести жилых домов.

Также известно о двух пострадавших. Травмы получили 60-летняя и 41-летняя женщины. Обеих госпитализировали в больницу.

Последствия атаки на Сумы 1 октября продолжают устранять. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ГВА