Уночі 1 жовтня російські війська атакували Суми керованою авіабомбою.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Атака на Суми 1 жовтня: що відомо

За попередньою інформацією Сумської МВА, влучання відбулося у приватному житловому секторі Ковпаківського району.

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Унаслідок російської атаки на Суми 1 жовтня пошкоджено близько шести житлових будинків.

Також відомо про двох постраждалих. Травм зазнали 60-річна та 41-річна жінки. Обох госпіталізували до лікарні.

Наслідки атаки на Суми 1 жовтня продовжують ліквідовувати. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Сумська МВА

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