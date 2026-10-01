Атака на Суми 1 жовтня: авіабомба влучила в житловий сектор, є постраждалі
Уночі 1 жовтня російські війська атакували Суми керованою авіабомбою.
Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Атака на Суми 1 жовтня: що відомо
За попередньою інформацією Сумської МВА, влучання відбулося у приватному житловому секторі Ковпаківського району.
Унаслідок російської атаки на Суми 1 жовтня пошкоджено близько шести житлових будинків.
Також відомо про двох постраждалих. Травм зазнали 60-річна та 41-річна жінки. Обох госпіталізували до лікарні.
Наслідки атаки на Суми 1 жовтня продовжують ліквідовувати. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сумська МВА