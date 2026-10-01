Один человек пострадал в результате ночной атаки на Одессу сегодня в ночь на 1 октября.

О последствиях атаки сообщили глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одессу 1 октября: что известно

Первые сообщения об атаке на Одессу начали поступать около полуночи. Тогда глава ГВА отметил, что в результате удара пострадала инфраструктура.

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Позже стало известно, что российские войска нанесли удар по бизнес-центру . В результате атаки на Одессу повреждены крыша и фасад двух зданий.

Взрывной волной выбило окна, а на пятом этаже частично разрушило стены. Также возник пожар, который спасатели потушили и не допустили дальнейшего распространения огня.

По информации Одесской городской военной администрации, разрушений жилого фонда в результате ночной атаки не зафиксировано.

Коммунальные службы продолжают устранять последствия удара и убирать территорию.

Сергей Лысак также сообщил, что в других районах Одессы ночь прошла без вражеских атак.

В результате ночной атаки на Одессу пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Информация о последствиях атаки на Одессу 1 октября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.