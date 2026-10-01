Силы обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск.

Подтверждено уничтожение складов хранения БПЛА подразделения Рубикон

В Генштабе ВСУ ообщили, что в районе Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

Отмечается, что уничтожение таких объектов является одной из приоритетных задач, поскольку это должно уменьшить возможности РФ применять ударные дроны по гражданской инфраструктуре Украины.

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Кроме того, вблизи Покровска Донецкой области Силы обороны поразили пункт управления враждебными БпЛА.

В районе Верхнекаменки Луганской области под удар попал склад ракетно-артиллерийского вооружения российских войск.

Также в районе Тимошенко Запорожской области было поражено место сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.

Отдельно подтверждены результаты удара, нанесенного 23 сентября. Тогда в районе Волновахи Донецкой области уничтожены склады хранения беспилотников российского подразделения Рубикон.

В Силах обороны отметили, что удары по ключевым военным объектам российских войск будут продолжены.

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