Вечером, 30 сентября 2026 года, Россия нанесла удар беспилотником по территории Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве, где расположен исследовательский реактор ВВР-М.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

РФ нанесла удар по территории Института ядерных исследований НАН Украины

По данным Госатомрегулирования, атака на Институт ядерных исследований НАН Украины в Киеве произошла в 18:18 по киевскому времени.

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На месте попадания возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

В результате взрыва никто не пострадал, сейчас идет оценка масштабов повреждений.

В учреждении отметили, что целенаправленный удар российского БПЛА по гражданскому научному учреждению является грубым нарушением международного права.

— Удар БпЛА по территории Института ядерных исследований – это атака на мирную ядерную установку, выполняющую исключительно научную и исследовательскую функцию, и является очередным циничным пренебрежением со стороны России международно признанными принципами и нормами ядерной и радиационной безопасности и военным преступлением, — отметили в учреждении.

В научном учреждении заверили, что сам исследовательский реактор и ключевые системы безопасности не получили повреждений.

Показатели радиационного фона остаются в норме и колеблются от 0,16 до 0,20 мкЗв/час.

Никаких отклонений от природного уровня не зафиксировано.

В институте также напомнили, что для минимизации каких-либо рисков еще с февраля 2022 года реактор находится в остановленном состоянии, а его активная зона полностью выгружена.

Работы на объекте ограничиваются исключительно техническим обслуживанием оборудования.

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