Российские войска ночью и утром 1 октября продолжили атаки на Украину.

В Киеве после ударов беспилотников возникли пожары в трех районах, в частности был удар по школе, где как раз находились ученики и учителя. В Одессе поврежден бизнес-центр, а в Сумах корректируемая авиабомба попала в частный жилой сектор.

Под ударом оказались также Днепропетровская и Ровенская области. В Никопольском районе в результате атак российских беспилотников погиб мужчина, а в Ровенском районе ранена женщина, ее дом поврежден.

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Тем временем в Польше с 1 октября начинают применять новые процедуры идентификации воздушных объектов.

Об этих и других событиях ночи и утра 1 октября — читайте в дайджесте.

Атака дронами на Киев

В ночь на 1 октября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Последствия зафиксировали в Соломенском, Печерском и Оболонском районах столицы.

Больше всего мест с повреждениями зафиксировали в Соломенском районе. Там вспыхнул пожар в помещении на первом этаже 16-этажного жилого дома, также загорелись припаркованные рядом автомобили. Пожар потушили.

Позже стало известно о попадании в учебное заведение в том же районе. Информация о возможных пострадавших уточняется, на место направили соответствующие службы. Также в Соломенском районе зафиксировали попадание в складские помещения.

В Печерском районе обломки упали на крышу нежилого здания и вызвали пожар. Спасатели потушили огонь.

В Оболонском районе горело складское помещение на значительной площади. Пожар тоже потушили.

В результате атаки в Оболонском районе пострадал один человек. Медики оказали ему помощь на месте. Данные о других возможных последствиях атаки на Киев уточняются.

Удар корректируемой авиабомбой по Сумам

Ночью 1 октября российские войска нанесли удар корректируемой авиабомбой по Сумам. Попадание зафиксировали в частном жилом секторе Ковпаковского района.

По предварительным данным городской военной администрации, повреждены около шести жилых домов.

Пострадали две женщины в возрасте 60 и 41 года. Обеих после атаки госпитализировали.

На месте работают соответствующие службы. Масштабы разрушений и другие возможные последствия удара уточняются.

Атака на Одессу

В ночь на 1 октября российские войска атаковали Одессу. Под удар попал бизнес-центр, где возник пожар.

В результате атаки повреждены крыша и фасад двух зданий. Взрывная волна выбила окна, а на пятом этаже частично разрушены стены.

Спасатели потушили пожар и не дали огню распространиться. По данным городских властей, повреждений жилого фонда не зафиксировано.

Пострадала одна женщина. Ей оказали медицинскую помощь на месте. Коммунальные службы продолжают убирать территорию и устранять последствия удара.

Погибший в результате атак на Никопольский район

Российские войска более десяти раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников.

Под ударами оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская общины.

В результате российских атак погиб 44-летний мужчина.

Информация о других последствиях ударов и возможных повреждениях уточняется.

Атака на Ровенскую область

В ночь на 1 октября российские войска атаковали Ровенскую область.

В результате удара пострадала женщина. Она получила ранения в плечи и лицо, ее госпитализировали.

Также повреждения получил дом пострадавшей.

Информация о других последствиях ночной атаки на область уточняется.

Польша меняет процедуры реагирования на воздушные угрозы

С 1 октября польская армия начинает применять обновленные процедуры идентификации воздушных объектов и реагирования на угрозы.

По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, изменения должны упростить идентификацию потенциально враждебных целей. Для оценки ситуации военные смогут использовать данные радаров и других систем, а также информацию от украинской стороны.

Польша уже раньше меняла механизмы принятия решений по воздушным угрозам. В частности, польские власти сообщали об упрощении и автоматизации части процедур, чтобы военные могли быстрее реагировать на опасные объекты.

Необходимость таких изменений в Варшаве связывают с угрозой проникновения дронов и ракет в польское воздушное пространство во время российских атак на Украину. Польские власти ранее подтверждали, что силы ПВО и дежурные истребители приводятся в боеготовность во время масштабных ударов РФ вблизи границы.

ПАСЕ приняла резолюцию по российским выборам

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о прошедших 18–20 сентября выборах в Государственную Думу РФ и российских дестабилизирующих действиях в Европе.

В документе говорится, что голосование не соответствовало основным условиям свободных и справедливых выборов, а новую Госдуму нельзя считать демократически избранным представительным органом. Резолюцию поддержали 59 членов ПАСЕ, голосов “против” не было.

Кроме того, ассамблея осудила проведение российских выборов на временно оккупированных территориях Украины и принуждение украинских граждан к участию в них.

ПАСЕ также призвала ввести санкции против тех, кто причастен к организации таких выборов, и ограничить выдачу туристических виз гражданам РФ. Среди прочих положений — призыв продолжать поддерживать Украину и использовать замороженные российские суверенные активы для её обороны и восстановления.

Трамп высказался о ценах на дизель и ударах по НПЗ РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на рынке дизельного топлива в значительной степени связана с выводом из строя российских нефтеперерабатывающих мощностей.

По его словам, нынешние проблемы с дизельным топливом больше связаны с войной России против Украины и ударами по российским НПЗ, чем с событиями на Ближнем Востоке.

Трамп отметил, что нефтеперерабатывающие заводы РФ, которые производят дизельное топливо, теряют мощности из-за ударов.

В то же время Reuters связывает подорожание дизельного топлива с совокупностью факторов, среди которых перебои с поставками из-за войны с Ираном и удары Украины по российской энергетической инфраструктуре.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.