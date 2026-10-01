Новости на утро 1 октября: атаки на Киев, Одессу, Сумы и новые правила для ПВО Польши
Российские войска ночью и утром 1 октября продолжили атаки на Украину.
В Киеве после ударов беспилотников возникли пожары в трех районах, в частности был удар по школе, где как раз находились ученики и учителя. В Одессе поврежден бизнес-центр, а в Сумах корректируемая авиабомба попала в частный жилой сектор.
Под ударом оказались также Днепропетровская и Ровенская области. В Никопольском районе в результате атак российских беспилотников погиб мужчина, а в Ровенском районе ранена женщина, ее дом поврежден.
Тем временем в Польше с 1 октября начинают применять новые процедуры идентификации воздушных объектов.
Об этих и других событиях ночи и утра 1 октября — читайте в дайджесте.
- Атака дронов на Киев
- Удар корректируемой авиабомбой по Сумам
- Атака на Одессу
- Погибший в результате атак на Никопольский район
- Атака на Ровенскую область
- Польша меняет процедуры реагирования на воздушные угрозы
- ПАСЕ приняла резолюцию по поводу российских выборов
- Трамп высказался о ценах на дизель и ударах по НПЗ РФ
Атака дронами на Киев
В ночь на 1 октября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Последствия зафиксировали в Соломенском, Печерском и Оболонском районах столицы.
Больше всего мест с повреждениями зафиксировали в Соломенском районе. Там вспыхнул пожар в помещении на первом этаже 16-этажного жилого дома, также загорелись припаркованные рядом автомобили. Пожар потушили.
Позже стало известно о попадании в учебное заведение в том же районе. Информация о возможных пострадавших уточняется, на место направили соответствующие службы. Также в Соломенском районе зафиксировали попадание в складские помещения.
В Печерском районе обломки упали на крышу нежилого здания и вызвали пожар. Спасатели потушили огонь.
В Оболонском районе горело складское помещение на значительной площади. Пожар тоже потушили.
В результате атаки в Оболонском районе пострадал один человек. Медики оказали ему помощь на месте. Данные о других возможных последствиях атаки на Киев уточняются.
Удар корректируемой авиабомбой по Сумам
Ночью 1 октября российские войска нанесли удар корректируемой авиабомбой по Сумам. Попадание зафиксировали в частном жилом секторе Ковпаковского района.
По предварительным данным городской военной администрации, повреждены около шести жилых домов.
Пострадали две женщины в возрасте 60 и 41 года. Обеих после атаки госпитализировали.
На месте работают соответствующие службы. Масштабы разрушений и другие возможные последствия удара уточняются.
Атака на Одессу
В ночь на 1 октября российские войска атаковали Одессу. Под удар попал бизнес-центр, где возник пожар.
В результате атаки повреждены крыша и фасад двух зданий. Взрывная волна выбила окна, а на пятом этаже частично разрушены стены.
Спасатели потушили пожар и не дали огню распространиться. По данным городских властей, повреждений жилого фонда не зафиксировано.
Пострадала одна женщина. Ей оказали медицинскую помощь на месте. Коммунальные службы продолжают убирать территорию и устранять последствия удара.
Погибший в результате атак на Никопольский район
Российские войска более десяти раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников.
Под ударами оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская общины.
В результате российских атак погиб 44-летний мужчина.
Информация о других последствиях ударов и возможных повреждениях уточняется.
Атака на Ровенскую область
В ночь на 1 октября российские войска атаковали Ровенскую область.
В результате удара пострадала женщина. Она получила ранения в плечи и лицо, ее госпитализировали.
Также повреждения получил дом пострадавшей.
Информация о других последствиях ночной атаки на область уточняется.
Польша меняет процедуры реагирования на воздушные угрозы
С 1 октября польская армия начинает применять обновленные процедуры идентификации воздушных объектов и реагирования на угрозы.
По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, изменения должны упростить идентификацию потенциально враждебных целей. Для оценки ситуации военные смогут использовать данные радаров и других систем, а также информацию от украинской стороны.
Польша уже раньше меняла механизмы принятия решений по воздушным угрозам. В частности, польские власти сообщали об упрощении и автоматизации части процедур, чтобы военные могли быстрее реагировать на опасные объекты.
Необходимость таких изменений в Варшаве связывают с угрозой проникновения дронов и ракет в польское воздушное пространство во время российских атак на Украину. Польские власти ранее подтверждали, что силы ПВО и дежурные истребители приводятся в боеготовность во время масштабных ударов РФ вблизи границы.
ПАСЕ приняла резолюцию по российским выборам
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о прошедших 18–20 сентября выборах в Государственную Думу РФ и российских дестабилизирующих действиях в Европе.
В документе говорится, что голосование не соответствовало основным условиям свободных и справедливых выборов, а новую Госдуму нельзя считать демократически избранным представительным органом. Резолюцию поддержали 59 членов ПАСЕ, голосов “против” не было.
Кроме того, ассамблея осудила проведение российских выборов на временно оккупированных территориях Украины и принуждение украинских граждан к участию в них.
ПАСЕ также призвала ввести санкции против тех, кто причастен к организации таких выборов, и ограничить выдачу туристических виз гражданам РФ. Среди прочих положений — призыв продолжать поддерживать Украину и использовать замороженные российские суверенные активы для её обороны и восстановления.
Трамп высказался о ценах на дизель и ударах по НПЗ РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на рынке дизельного топлива в значительной степени связана с выводом из строя российских нефтеперерабатывающих мощностей.
По его словам, нынешние проблемы с дизельным топливом больше связаны с войной России против Украины и ударами по российским НПЗ, чем с событиями на Ближнем Востоке.
Трамп отметил, что нефтеперерабатывающие заводы РФ, которые производят дизельное топливо, теряют мощности из-за ударов.
В то же время Reuters связывает подорожание дизельного топлива с совокупностью факторов, среди которых перебои с поставками из-за войны с Ираном и удары Украины по российской энергетической инфраструктуре.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.