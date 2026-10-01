Увечері, 30 вересня 2026 року, Росія завдала удару безпілотником по території Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві, де розташований дослідницький реактор ВВР-М.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

РФ завдала удару по території Інституту ядерних досліджень НАН України

За даними Держатомрегулювання, атака на Інститут ядерних досліджень НАН України в Києві відбулася о 18:18 за київським часом.

Зараз дивляться

На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, наразі триває оцінка масштабів пошкоджень.

В установі наголосили, що цілеспрямований удар російського БпЛА по цивільній науковій установі є грубим порушенням міжнародного права.

— Удар БпЛА по території Інституту ядерних досліджень – це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, та є черговою цинічною зневагою з боку росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і військовим злочином, — зазначили в установі.

У науковій установі запевнили, що сам дослідницький реактор і ключові системи безпеки не зазнали ушкоджень.

Показники радіаційного фону залишаються у межах норми та коливаються від 0,16 до 0,20 мкЗв/год.

Жодних відхилень від природного рівня не зафіксовано.

В інституті також нагадали, що для мінімізації будь-яких ризиків ще з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані, а його активна зона повністю вивантажена.

Роботи на об’єкті обмежуються винятково технічним обслуговуванням обладнання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.