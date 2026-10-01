РФ атакувала Інститут ядерних досліджень у Києві: яка ситуація з радіаційним фоном
- Ворожий БпЛА вибухнув на території Інституту ядерних досліджень у Києві.
- Атака відбулася 30 вересня 2026 року.
Увечері, 30 вересня 2026 року, Росія завдала удару безпілотником по території Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві, де розташований дослідницький реактор ВВР-М.
Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.
РФ завдала удару по території Інституту ядерних досліджень НАН України
За даними Держатомрегулювання, атака на Інститут ядерних досліджень НАН України в Києві відбулася о 18:18 за київським часом.
На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, наразі триває оцінка масштабів пошкоджень.
В установі наголосили, що цілеспрямований удар російського БпЛА по цивільній науковій установі є грубим порушенням міжнародного права.
— Удар БпЛА по території Інституту ядерних досліджень – це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, та є черговою цинічною зневагою з боку росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і військовим злочином, — зазначили в установі.
У науковій установі запевнили, що сам дослідницький реактор і ключові системи безпеки не зазнали ушкоджень.
Показники радіаційного фону залишаються у межах норми та коливаються від 0,16 до 0,20 мкЗв/год.
Жодних відхилень від природного рівня не зафіксовано.
В інституті також нагадали, що для мінімізації будь-яких ризиків ще з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані, а його активна зона повністю вивантажена.
Роботи на об’єкті обмежуються винятково технічним обслуговуванням обладнання.