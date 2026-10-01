Ночью в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российских ударных дронов. КМВА призвала жителей города укрыться в ближайших убежищах.

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Позже в военной администрации сообщили о первых последствиях взрывов в Киеве. По состоянию на 08:00 последствия российской атаки зафиксировали уже в трех районах столицы.

В Соломенском районе вспыхнул пожар в помещении на первом этаже 16-этажного жилого дома. Также загорелись припаркованные поблизости автомобили. Пожар потушили.

Позже в этом же районе зафиксировали попадание в учебное заведение. Информация о пострадавших уточняется, на место направляются соответствующие службы.

Также в Соломенском районе сообщили о попадании в складские помещения.

В Печерском районе обломки упали на крышу нежилого здания, в результате чего возник пожар. Спасатели потушили огонь.

В Оболонском районе возник пожар в складском помещении на значительной площади. Пожар тоже удалось потушить.

В результате атаки в Оболонском районе пострадал один человек. Медики оказали ему необходимую помощь на месте.

Данные о последствиях ночных взрывов в Киеве 1 октября уточняются.