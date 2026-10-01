Ночные взрывы в Киеве 1 октября: горели кафе и складское здание, пострадал мужчина
Взрывы в Киеве сегодня прогремели во время атаки на столицу с использованием ударных дронов.
О последствиях ночной атаки сообщила Киевская городская военная администрация.
Взрывы в Киеве 1 октября: что известно
Ночью в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российских ударных дронов. КМВА призвала жителей города укрыться в ближайших убежищах.
Позже в военной администрации сообщили о первых последствиях взрывов в Киеве. По состоянию на 08:00 последствия российской атаки зафиксировали уже в трех районах столицы.
В Соломенском районе вспыхнул пожар в помещении на первом этаже 16-этажного жилого дома. Также загорелись припаркованные поблизости автомобили. Пожар потушили.
Позже в этом же районе зафиксировали попадание в учебное заведение. Информация о пострадавших уточняется, на место направляются соответствующие службы.
Также в Соломенском районе сообщили о попадании в складские помещения.
В Печерском районе обломки упали на крышу нежилого здания, в результате чего возник пожар. Спасатели потушили огонь.
В Оболонском районе возник пожар в складском помещении на значительной площади. Пожар тоже удалось потушить.
В результате атаки в Оболонском районе пострадал один человек. Медики оказали ему необходимую помощь на месте.
Данные о последствиях ночных взрывов в Киеве 1 октября уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.