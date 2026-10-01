Нічні вибухи в Києві 1 жовтня: горіли кафе та складська будівля, постраждав чоловік
Вибухи в Києві сьогодні вночі прогриміли під час атаки на столицю ударними безпілотниками.
Про наслідки нічної атаки повідомила Київська міська військова адміністрація.
Вибухи в Києві 1 жовтня: що відомо
Уночі в столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних дронів. КМВА закликала жителів міста перебувати в найближчих укриттях.
Згодом у військовій адміністрації повідомили про перші наслідки вибухів у Києві, що зафіксували одразу у двох районах столиці.
У Солом’янському районі внаслідок атаки виникла пожежа в кафе, розташованому на першому поверсі житлового будинку.
В Оболонському районі загорілася складська будівля. Ще на одній локації в цьому ж районі уламки впали на відкритій території.
Станом на ранок 1 жовтня відомо про одного постраждалого. Його передали медикам.
Дані про наслідки нічних вибухів у Києві 1 жовтня уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.