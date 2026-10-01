Вибухи в Києві сьогодні вночі прогриміли під час атаки на столицю ударними безпілотниками.

Про наслідки нічної атаки повідомила Київська міська військова адміністрація.

Вибухи в Києві 1 жовтня: що відомо

Уночі в столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних дронів. КМВА закликала жителів міста перебувати в найближчих укриттях.

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Згодом у військовій адміністрації повідомили про перші наслідки вибухів у Києві, що зафіксували одразу у двох районах столиці.

У Солом’янському районі внаслідок атаки виникла пожежа в кафе, розташованому на першому поверсі житлового будинку.

В Оболонському районі загорілася складська будівля. Ще на одній локації в цьому ж районі уламки впали на відкритій території.

Станом на ранок 1 жовтня відомо про одного постраждалого. Його передали медикам.

Дані про наслідки нічних вибухів у Києві 1 жовтня уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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