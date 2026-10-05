Днем прогремели взрывы в Харькове — враг атаковал город по меньшей мере тремя управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове сегодня, 5 октября

Около 15:00 Терехов сообщил, что КАБ ударили по Слободскому району города. В результате ударов загорелись складские помещения, повреждены жилые дома.

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— Под завалами попавшего под обстрел жилого дома могут быть люди. Продолжается поисково-спасательная операция, — сообщил мэр Харькова.

Впоследствии стало известно об одном погибшем и по меньшей мере 10 раненых. По состоянию на 15:55 количество пострадавших возросло до 29, в том числе трое детей. Три человека погибли.

Также враг ударил боевым дроном по заправке в Киевском районе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 685-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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