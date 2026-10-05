Вдень пролунали вибухи у Харкові – ворог атакував місто щонайменше трьома керованими авіабомбами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові сьогодні, 5 жовтня

Близько 15:00 Терехов повідомив, що КАБи вдарили по Слобідському району міста. Внаслідок ударів загорілися складські приміщення, пошкоджені житлові будинки.

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— Під завалами житлового будинку, який потрапив під обстріл, можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція, — повідомив мер Харкова.

Згодом стало відомо про одного загиблого та щонайменше 10 поранених. Станом на 15:55 кількість постраждалих зросла до 29, серед них троє дітей. Три людини загинули.

Також ворог ударив бойовим дроном по заправці у Київському районі.

Станом на 16:30 керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 39 осіб. Люди продовжують звертатися по допомогу. На місцях влучань працюють бригади медиків, підрозділи ДСНС, правоохоронці.

Нагадаємо, що 4 жовтня внаслідок вечірньої атаки у Харкові одна людина загинула та шестеро дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 685-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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