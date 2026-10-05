В начале 2026 года российские оккупационные войска впервые использовали новый ударный беспилотный летательный аппарат Герань-5 во время комбинированных воздушных атак против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что сейчас известно о дроне Герань-5, читайте в материале.

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Дрон Герань-5: характеристики

По данным ГУР МО Украины, у дрона Герань-5 характеристики такие:

длина – около 6 м;

размах крыльев – до 5,5 м;

масса боевой части – около 90 кг;

заявленная дальность поражения – до 1 000 км.

В отличие от предыдущих модификаций линейки Герань, новый аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме, при этом большинство ключевых узлов унифицированы с другими образцами серии.

В конструкции зафиксировано использование:

12-канальной системы спутниковой навигации типа комета;

трекеров на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемов;

реактивного двигателя Telefly, аналогичного применяемому на БпЛА Герань-3, но с большей тягой.

В разведке отмечают, что Герань-5 сложно считать собственной разработкой РФ — зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским БпЛА Karrar.

Также известно, что противник прорабатывает запуск Герань-5 с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, для увеличения дальности и удешевления применения.

Отдельно рассматривается возможность оснащения дрона ракетами класса воздух–воздух Р-73 для противодействия украинской авиации.

Специалисты ГУР МО Украины уже проводят всестороннее исследование образцов.

Атаки Украины дронами Герань-5

Напомним, что в ночь на 11 января российские войска осуществили очередную воздушную атаку на Украину с применением ударных беспилотников. Во время атаки противник применил 154 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

3 сентября стало известно, что в районе Киева украинские силы ПВО второй день подряд уничтожают российские реактивные дроны Герань-5.

6 сентября советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что РФ все чаще запускает по Украине реактивные Бандероли и Герани-5. Однако Силы обороны будут создавать реактивные ракеты-перехватчики, чтобы противодействовать такому вооружению.

19 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что в этот же день бойцы военной контрразведки СБУ поразили российский реактивный дрон Герань-5.

5 октября спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил об успешном применении роботизированных турелей против российских беспилотников. В частности, турели, использующие искусственный интеллект, сбивают реактивные дроны, в том числе и Герань-5.

Фото: ГУР

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