Раздались взрывы в Кривом Роге. Россияне ударили по территории больницы. Есть раненые среди гражданских.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге

По данным Вилкула, россияне атаковали центр города двумя Бандеролями.

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Враг нанес удар по территории одной из городских больниц. Сначала сообщалось о двух пострадавших. Впоследствии стало известно еще о одной пострадавшей — женщина на момент атаки гуляла на улице с собакой.

По состоянию на 12:00 Александр Вилкул сообщил, что в результате удара вражеских Бандеролей пять человек получили ранения. Двое из них – сотрудники больницы. Две женщины находятся в тяжелом состоянии.

В результате ударов, кроме больницы, пострадали также многоквартирные жилые дома, художественная школа, административные здания. Специалисты обследуют территории.

По словам Вилкула, в местном райисполкоме развернули штаб помощи людям, квартиры которых пострадали от атаки. Там можно получить необходимые первое время стройматериалы, написать заявления на материальную помощь от города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 686-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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