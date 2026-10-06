Взрывы в Кривом Роге: РФ атаковала больницу, есть пострадавшие
- РФ атаковала центр Кривого Рога двумя Бандеролями.
- Вражеские удары повредили территорию городской больницы.
- Пять человек получили ранения
Раздались взрывы в Кривом Роге. Россияне ударили по территории больницы. Есть раненые среди гражданских.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
Взрывы в Кривом Роге
По данным Вилкула, россияне атаковали центр города двумя Бандеролями.
Враг нанес удар по территории одной из городских больниц. Сначала сообщалось о двух пострадавших. Впоследствии стало известно еще о одной пострадавшей — женщина на момент атаки гуляла на улице с собакой.
По состоянию на 12:00 Александр Вилкул сообщил, что в результате удара вражеских Бандеролей пять человек получили ранения. Двое из них – сотрудники больницы. Две женщины находятся в тяжелом состоянии.
В результате ударов, кроме больницы, пострадали также многоквартирные жилые дома, художественная школа, административные здания. Специалисты обследуют территории.
По словам Вилкула, в местном райисполкоме развернули штаб помощи людям, квартиры которых пострадали от атаки. Там можно получить необходимые первое время стройматериалы, написать заявления на материальную помощь от города.
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