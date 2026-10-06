Вибухи у Кривому Розі: РФ атакувала лікарню, є постраждалі
- РФ атакувала центр Кривого Рогу двома Бандеролями.
- Ворожі удари пошкодили територію міської лікарні.
- П’ятеро людей отримали поранення.
Пролунали вибухи у Кривому Розі. Росіяни вдарили по території лікарні. Є поранені серед цивільних.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Вибухи у Кривому Розі
За даними Вілкула, росіяни атакували центр міста двома Бандеролями.
Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих. Згодом стало відомо про ще одну постраждалу — жінка на момент атаки гуляла на вулиці із собакою.
Станом на 12:00 Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок удару ворожих Бандеролей п’ятеро людей отримали поранення. Двоє з них – співробітники лікарні. Дві жінки перебувають у важкому стані.
Внаслідок ударів, окрім лікарні, постраждали також багатоквартирні житлові будинки, художня школа, адміністративні будівлі. Фахівці обстежують території.
За словами Вілкула, у місцевому райвиконкомі розгорнули штаб допомоги людям, чиї квартири постраждали від атаки. Там можна отримати необхідні на перший час будматеріали, написати заяви на матеріальну допомогу від міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 686-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.