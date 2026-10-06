Пролунали вибухи у Кривому Розі. Росіяни вдарили по території лікарні. Є поранені серед цивільних.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі

За даними Вілкула, росіяни атакували центр міста двома Бандеролями.

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Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих. Згодом стало відомо про ще одну постраждалу — жінка на момент атаки гуляла на вулиці із собакою.

Станом на 12:00 Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок удару ворожих Бандеролей п’ятеро людей отримали поранення. Двоє з них – співробітники лікарні. Дві жінки перебувають у важкому стані.

Внаслідок ударів, окрім лікарні, постраждали також багатоквартирні житлові будинки, художня школа, адміністративні будівлі. Фахівці обстежують території.

За словами Вілкула, у місцевому райвиконкомі розгорнули штаб допомоги людям, чиї квартири постраждали від атаки. Там можна отримати необхідні на перший час будматеріали, написати заяви на матеріальну допомогу від міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 686-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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