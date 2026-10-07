Взрывы в Кременчуге 7 октября прогремели во время утренней массированной ракетно-дроновой атаки.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Взрывы в Кременчуге 7 октября: что известно

По словам Дякивнича, в течение утра 7 октября Полтавщина подвергается массированной ракетно-дроновой атаке.

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