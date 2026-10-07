Взрывы в Кременчуге 7 октября: город под массированной ракетно-дроновой атакой
Взрывы в Кременчуге 7 октября прогремели во время утренней массированной ракетно-дроновой атаки.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
Взрывы в Кременчуге 7 октября: что известно
По словам Дякивнича, в течение утра 7 октября Полтавщина подвергается массированной ракетно-дроновой атаке.
Воздушные силы ВСУ сообщают о движении крылатых ракет в направлении Кременчуга, Александрии и Полтавы.
Жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Информации о последствиях взрывов в Кременчуге 7 октября и пострадавших пока нет.
Окончательные последствия взрывов в Кременчуге сегодня, 7 октября, уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.