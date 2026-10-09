Атака на Бучанський район 9 жовтня спричинила пожежу на території складських приміщень.

Про наслідки російського удару повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Атака на Бучанський район 9 жовтня: що відомо

У Бучанському районі Київської області російські війська атакували складські приміщення. Внаслідок удару виникла пожежа.

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За інформацією ДСНС, внаслідок російської атаки на Бучанський район 9 жовтня постраждали троє людей. Одну людину госпіталізували, ще двом медичну допомогу надали безпосередньо на місці.

Рятувальники продовжують пошуки жінки, яка, за попередніми даними, може перебувати під завалами. Зв’язку із нею наразі немає.

Пожежу, що виникла після ворожого удару, вже локалізували. На місці також працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу родичам постраждалих та працівникам підприємства.

Наразі триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Остаточні наслідки атаки на Бучанський район сьогодні, 9 жовтня, встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 689-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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