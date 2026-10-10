Один человек пострадал во время атаки на Коростень Житомирской области 10 октября.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

Атака на Коростень сегодня: что известно

Атака на Коростень сегодня, 10 октября, произошла во время ночного обстрела Украины.

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По данным руководителя ОВА, враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре общины беспилотниками.

Пожар, вспыхнувший на объекте транспортной инфраструктуры Коростеня, оперативно ликвидировали 12 спасателей с помощью трех единиц техники.

Однако, отмечает Виталий Бунечко, работу усложняла постоянная угроза возможных повторных ударов.

В результате атаки на Коростень 10 октября пострадал один человек. После медицинской помощи пострадавший от госпитализации отказался.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Виталий Бунечко

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