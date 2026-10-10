Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 160 беспилотников.

Об этом 10 октября сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 9 октября и продолжается до сих пор. В воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов.

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По данным защитников неба, армия РФ запустила 160 ударных беспилотников типа Shahed (110 из которых были реактивными), Гербера, БпЛА-имитаторов типа Пародия из районов:

Орла, Курска, Шаталова, Миллерова, Приморско-Ахтарская в РФ;

временно оккупированного Донецка;

Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили или приглушили 117 БпЛА типа Shahed (82 из них — реактивные), Гербера, а также дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 14 локациях, а также падение сбитых целей или обломков на 10 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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