В результате атаки дронов на Покровскую общину Днепропетровской области погиб ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Покровскую общину 10 октября: что известно

По словам главы ОВА, в Покровской общине Никопольского района российские военные сбросили боеприпас с беспилотника.

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В результате атаки на Покровскую общину сегодня погиб 11-летний мальчик. Еще двое детей получили ранения. Это 12-летний мальчик и 10-летняя девочка.

Обоих детей госпитализировали. Сейчас они находятся в больнице, где медики оказывают им всю необходимую помощь.

Окончательные последствия атаки на Покровскую общину 10 октября пока уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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