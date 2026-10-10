На Днепропетровщине из-за атаки РФ погиб 11-летний мальчик, еще двое детей ранены
В результате атаки дронов на Покровскую общину Днепропетровской области погиб ребенок.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Покровскую общину 10 октября: что известно
По словам главы ОВА, в Покровской общине Никопольского района российские военные сбросили боеприпас с беспилотника.
В результате атаки на Покровскую общину сегодня погиб 11-летний мальчик. Еще двое детей получили ранения. Это 12-летний мальчик и 10-летняя девочка.
Обоих детей госпитализировали. Сейчас они находятся в больнице, где медики оказывают им всю необходимую помощь.
Окончательные последствия атаки на Покровскую общину 10 октября пока уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.