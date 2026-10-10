Около пяти утра в Запорожье раздались взрывы. Враг ударил по пятиэтажному жилому дому, в результате чего частично обрушился один из подъездов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Взрывы в Запорожье 10 октября

По его словам, в результате попадания разрушена часть подъезда. Конструкции дома рухнули на уровне второго этажа.

Сейчас смотрят

По состоянию на 07:00 известно о четырех погибших. Еще три человека получили легкие ранения, одного человека доставили в больницу. Под завалами, вероятно, может находиться еще один человек.

По состоянию на 08:00 Михаил Семикин сообщил, что количество погибших выросло до пяти. Среди них двое детей. Также до 10 выросло и количество раненых.

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров уточнил, что 04:48 россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Среди раненых двое детей: 14-летняя девочка и 12-летний мальчик. Оба в состоянии средней тяжести.

В результате атаки повреждено по меньшей мере 26 жилых домов — 23 многоэтажки и три частных дома в Шевченковском и Вознесеновском районах. Значительные повреждения получили три дома. Также повреждены нежилые здания и помещения.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.