Днем 9 октября российские войска атаковали пассажирскую маршрутку в Запорожье.

Об этом сообщил и. о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Взрыв в Запорожье 9 октября: что известно о попадании в маршрутку

В Запорожье сегодня, 9 октября, российские войска атаковали маршрутку с помощью FPV-дрона. В момент удара транспорт стоял на остановке.

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В результате попадания пострадали трое человек — двое мужчин и одна женщина.

По информации Запорожской ОВА, всех троих пострадавших госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Окончательные последствия попадания в маршрутку в Запорожье 9 октября пока выясняются.

Напомним, что во время утренних взрывов в Запорожье 9 октября погиб 48-летний мужчина, еще предварительно 16 человек получили ранения, среди них — 14-летняя девочка.

По данным Запорожской областной прокуратуры, один из ударов пришелся рядом с многоэтажным жилым домом, еще один — недалеко от учреждения внешкольного образования.

В результате российской атаки повреждены многоквартирные дома, здание учреждения внешкольного образования и автомобили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 689-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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