РФ попала FPV-дроном в маршрутку в Запорожье: трое пострадавших
Днем 9 октября российские войска атаковали пассажирскую маршрутку в Запорожье.
Об этом сообщил и. о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
Взрыв в Запорожье 9 октября: что известно о попадании в маршрутку
В Запорожье сегодня, 9 октября, российские войска атаковали маршрутку с помощью FPV-дрона. В момент удара транспорт стоял на остановке.
В результате попадания пострадали трое человек — двое мужчин и одна женщина.
По информации Запорожской ОВА, всех троих пострадавших госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Окончательные последствия попадания в маршрутку в Запорожье 9 октября пока выясняются.
Напомним, что во время утренних взрывов в Запорожье 9 октября погиб 48-летний мужчина, еще предварительно 16 человек получили ранения, среди них — 14-летняя девочка.
По данным Запорожской областной прокуратуры, один из ударов пришелся рядом с многоэтажным жилым домом, еще один — недалеко от учреждения внешкольного образования.
В результате российской атаки повреждены многоквартирные дома, здание учреждения внешкольного образования и автомобили.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 689-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА