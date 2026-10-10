Близько п’ятої ранку у Запоріжжі пролунали вибухи. Ворог вдарив по п’ятиповерховому житловому будинку, унаслідок чого частково обвалився один із під’їздів.

Про це повідомив виконувач обов’язків керівника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Вибухи у Запоріжжі 10 жовтня

За його словами, внаслідок влучання зруйновано частину під’їзду. Конструкції будинку обвалилися на рівні другого поверху.

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Станом на 07:00 відомо про чотирьох загиблих. Ще троє людей дістали легкі поранення, одну людину доправили до лікарні. Під завалами, ймовірно, може перебувати ще одна людина.

Станом на 08:00 Михайло Семікін повідомив, що кількість загиблих зросла до п’яти. Серед них — двоє дітей. Також до 10 зросла і кількість поранених.

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров уточнив, що 04:48 росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Серед поранених є двоє дітей: 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Обоє у стані середньої тяжкості.

Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків — 23 багатоповерхівки та три приватні будинки у Шевченківському та Вознесенівському районах. Значних пошкоджень зазнали три будинки. Також пошкоджено нежитлові будівлі та приміщення.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 690-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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