Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Взрывы в Харькове: один из дронов попал в медучреждение, есть раненые
Люди получили ранения во время взрывов в Харькове сегодня, 10 октября.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове сегодня, 10 октября: что известно
Взрывы в Харькове сегодня, 10 октября, прогремели после полудня.
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Первый дрон типа Молния атаковал Холодногорский район города.
Другое попадание произошло в медучреждение в Слободском районе. Здание охватило огнем.
Глава ОВА сообщил о по меньшей мере двух пострадавших.
Мэр Игорь Терехов отметил, что количество и состояние раненых уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Олег Синегубов, Игорь Терехов
Фото: Олег Синегубов
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