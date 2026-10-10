Люди получили ранения во время взрывов в Харькове сегодня, 10 октября.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове сегодня, 10 октября: что известно

Взрывы в Харькове сегодня, 10 октября, прогремели после полудня.

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Мэр Игорь Терехов отметил, что количество и состояние раненых уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Синегубов, Игорь Терехов

Фото: Олег Синегубов

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