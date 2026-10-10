Взрывы в Одессе прогремели вечером 10 октября во время вражеской атаки.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По словам главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в результате российского удара 10 октября было повреждено административное здание в Одессе.

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Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате удара пострадали фасад и крыша здания, а также припаркованные рядом автомобили.

Информацию о масштабах повреждений и возможных пострадавших сейчас уточняют.

Кипер также призвал жителей Одессы не публиковать фото и видео с места атаки сразу после удара, так как это может помочь российским военным нанести повторный удар.