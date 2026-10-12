Во время ночной атаки на Украину российские войска применили одну ракету и более ста беспилотников.

Об этом 12 октября сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 18:00 11 октября и продолжается до сих пор — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов.

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Армия РФ применила:

корректиремую авиационную ракету Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря);

121 ударный БпЛА типа Shahed (76 из них составляли реактивные), Гербера, Бандероль/Дань-Т, дрон-имитатор типа Пародия (из районов российских Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка, а также Гвардейского в пока захваченном Крыму).

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили или приглушили 89 дронов, в частности 55 реактивных Шахедов.

Зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения на 15 локациях. Еще на четырех локациях упали сбитые цели или их обломки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 692-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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