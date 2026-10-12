Студент из Киева пытался взорвать автобус с украинскими военными в Ровно: детали
- В Ровно СБУ задержали агента РФ, пытавшегося взорвать автобус с воинами ВСУ.
- Спецслужбы РФ готовили в Ровно теракт с привлечением студента.
Контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила вражеского агента и предотвратила уже четвертый теракт, который российские спецслужбы готовили в Ровно с начала 2026 года.
В этот раз агенты РФ планировали взорвать целое подразделение украинских защитников во время его отправки в пункт постоянной дислокации.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В Ровно задержан агент РФ, пытавшийся взорвать автобус с воинами ВСУ
Как установило расследование, для выполнения теракта враг привлек студента одного из столичных вузов.
Молодой человек попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал “легкого заработка” в тематических Telegram-каналах.
Получив задание, агент прибыл в Ровно, снял квартиру и изъял из специального тайника самодельное взрывное устройство (СИН).
Для усиления поражения и вызова масштабного возгорания взрывчатку дополнительно снарядили двумя стеклянными бутылками с горючей смесью.
Как сообщают в СБУ, злоумышленник заложил бомбу прямо под автобус, предназначенный для перевозки личного состава ВСУ.
Напротив парковки он обустроил замаскированную в коробку из-под сока телефонную камеру с удаленным доступом.
С помощью этой “видеоловушки” кураторы из РФ рассчитывали отследить момент посадки военных и взорвать транспортное средство во время движения.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили замысел врага, оперативно нейтрализовали взрывное устройство и задержали фигуранта на городском автовокзале.
Злоумышленник как раз пытался уехать из Ровно в Киев, чтобы скрыться.
Во время обыска у задержанного изъяли смартфон, с помощью которого он уже успел отчитаться кураторам о заложении взрывчатки.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт).
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.