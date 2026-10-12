Совет Европейского Союза ввел санкции против 77 человек, причастных к проведению незаконных выборов в Госдуму России на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2026 года.

Об этом сообщили в Совете ЕС.

Выборы РФ на оккупированных территориях

В санкционный список попали 74 кандидата, баллотировавшихся от разных политических партий на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму и Севастополе. Еще три фигуранта — члены Центральной избирательной комиссии РФ, причастные к организации незаконного голосования.

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В Евросоюзе считают, что участие в этих так называемых выборах способствовало попыткам России легитимизировать свою войну против Украины и незаконную оккупацию украинских территорий.

Лица, внесенные в санкционный список, подпадают под следующие ограничения:

запрет на въезд в страны ЕС и транзит через их территорию;

заморозка активов в рамках Евросоюза;

запрещение гражданам и компаниям ЕС предоставлять им средства, финансовые активы и экономические ресурсы.

В Совете ЕС подчеркнули, что проведение Россией так называемых выборов на оккупированных территориях нарушает украинское и международное право, в частности, Устав ООН, а также посягает на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Евросоюз также напомнил, что не признает и никогда не будет признавать ни проведение этих выборов на украинских территориях, ни их результаты.

В июне 2026 года Европейский Совет подтвердил готовность и дальше оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по российским выборам 18–20 сентября. В принятой резолюции ПАСЕ констатировала, что так называемые выборы в Госдуму не отвечали фундаментальным условиям свободных и справедливых выборов.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении трех пакетов санкций против России. Один из пакетов включает в себя 70 граждан России.

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