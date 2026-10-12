Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила ворожого агента та запобігла вже четвертому теракту, який російські спецслужби готували у Рівному з початку 2026 року.

Цього разу агенти РФ планували підірвати цілий підрозділ українських захисників під час його відправлення до пункту постійної дислокації.

У Рівному затримали агента РФ, який намагався підірвати автобус з воїнами ЗСУ

Як встановило розслідування, для виконання теракту ворог залучив студента одного зі столичних вишів.

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Молодик потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав “легкого заробітку” у тематичних Telegram-каналах.

Отримавши завдання, агент прибув до Рівного, винайняв квартиру та вилучив зі спеціального схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Для посилення ураження та виклику масштабного загоряння вибухівку додатково спорядили двома скляними пляшками з горючою сумішшю.

Як повідомляють в СБУ, зловмисник заклав бомбу безпосередньо під автобус, призначений для перевезення особового складу ЗСУ.

Навпроти паркувального майданчика він облаштував замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом.

За допомогою цієї “відеопастки” куратори з РФ розраховували відстежити момент посадки військових і підірвати транспортний засіб під час руху.

Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога, оперативно нейтралізували вибуховий пристрій та затримали фігуранта на міському автовокзалі.

Зловмисник саме намагався виїхати з Рівного до Києва, щоб сховатися.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон, за допомогою якого він уже встиг прозвітувати кураторам про закладення вибухівки.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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