Студент із Києва намагався підірвати автобус з українськими військовими у Рівному: деталі
- У Рівному СБУ затримали агента РФ, який намагався підірвати автобус з воїнами ЗСУ.
- Спецслужби РФ готували у Рівному теракт з залученням студента.
Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила ворожого агента та запобігла вже четвертому теракту, який російські спецслужби готували у Рівному з початку 2026 року.
Цього разу агенти РФ планували підірвати цілий підрозділ українських захисників під час його відправлення до пункту постійної дислокації.
У Рівному затримали агента РФ, який намагався підірвати автобус з воїнами ЗСУ
Як встановило розслідування, для виконання теракту ворог залучив студента одного зі столичних вишів.
Молодик потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав “легкого заробітку” у тематичних Telegram-каналах.
Отримавши завдання, агент прибув до Рівного, винайняв квартиру та вилучив зі спеціального схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП).
Для посилення ураження та виклику масштабного загоряння вибухівку додатково спорядили двома скляними пляшками з горючою сумішшю.
Як повідомляють в СБУ, зловмисник заклав бомбу безпосередньо під автобус, призначений для перевезення особового складу ЗСУ.
Навпроти паркувального майданчика він облаштував замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом.
За допомогою цієї “відеопастки” куратори з РФ розраховували відстежити момент посадки військових і підірвати транспортний засіб під час руху.
Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога, оперативно нейтралізували вибуховий пристрій та затримали фігуранта на міському автовокзалі.
Зловмисник саме намагався виїхати з Рівного до Києва, щоб сховатися.
Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон, за допомогою якого він уже встиг прозвітувати кураторам про закладення вибухівки.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).
Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.