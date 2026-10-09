Удары по мостам Киева: эксперты рассказали об экономических последствиях и возможностях защиты

В начале октября Россия совершила серию атак на мосты Киева. В результате ударов были повреждены дорожное покрытие, элементы мостовых конструкций и контактная сеть троллейбусов. Атаки повлекли за собой транспортные ограничения и усложнили сообщение между левым и правым берегами столицы.

Удары по мостам могут иметь последствия не только для транспортной системы города, но и его экономики. Нарушения логистики, задержки перевозок и проблемы с передвижением работников способны влиять на работу предприятий и стоимость товаров. В то же время, для защиты критической инфраструктуры необходимы не только резервные переправы, но и эффективная система противовоздушной обороны.

Почему Россия атакует киевские мосты, как это может сказаться на экономике столицы и какие решения помогут защитить инфраструктуру, разбирались Факты ICTV.

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Атаки на мосты Киева: что известно

1 октября зафиксировали два попадания российских беспилотников вблизи опорной части Южного моста. Движение им временно останавливали. Вечером того же дня стало известно о третьем попадании — в дорожное полотно моста.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки были повреждены опора моста, отбойник, дорожное покрытие и бетонное защитное ограждение метрополитена. Движение поездов метро и наземного общественного транспорта останавливали.

Утром 2 октября Виталий Кличко сообщил об очередном попадании в Южный мост.

3 октября российские войска впервые атаковали ударными беспилотниками Северный мост. В результате удара пострадали два человека. Также повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов.

Уже 4 октября россияне снова ударили по Северному мосту. В этот раз попадание зафиксировали в дорожное полотно.

На фоне атак 3 октября городские власти ввели временные ограничения движения через Южный и Подольско-Воскресенский мосты во время воздушных тревог. Остальные мосты столицы решили не перекрывать.

Министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник сообщил о планах по строительству нескольких резервных переправ через Днепр. В долгосрочной перспективе власти также рассматривают возможность постройки тоннеля под рекой.

По словам министра, для скорейшего восстановления сообщения между берегами в случае повреждения мостов планируют использовать насыпные дамбы с понтонными переправами. На их сооружение может уйти до трех месяцев. Ожидается, что такие переправы смогут обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Николай Калашник также отметил, что в течение суток по мостам между левым и правым берегами Киева проезжают около 600 тыс. автомобилей. Резервные переправы планируют создавать не только в столице, но и других регионах Украины.

Почему Россия атакует киевские мосты

Директор Defense Express Сергей Згурец отметил, что в первый год полномасштабной войны Россия пыталась применять крылатые ракеты Х-101 против объектов, связанных с дамбами в Запорожье, и других сооружений.

По его словам, точно попасть ракетой в наиболее уязвимые участки мостов и гидротехнических сооружений сложно. К тому же мосты проектируют с существенным запасом прочности, а некоторые конструкции рассчитаны на очень высокие нагрузки.

Згурец также отмечал, что крылатые ракеты Х-101 украинская противовоздушная оборона сбивает достаточно эффективно, в то время как баллистические ракеты имеют ограничения по точности поражения таких целей.

В качестве примера эксперт приводил российские атаки на мост в Затоке Одесской области. Несмотря на попытки поразить сооружение баллистическими ракетами, его удалось восстановить.

По оценке Сергея Згурца, реактивные российские беспилотники с боевой частью массой 50–90 кг не способны самостоятельно разрушить мост или его опоры.

В то же время, Россия использует и дроны со специальными боевыми частями, оснащенными режущими элементами. Во время детонации они могут образовывать удлиненную кумулятивную струю, предназначенную для поражения металлических конструкций.

Вероятно, именно такими беспилотниками россияне пытались атаковать участок Южного моста, где крепятся ванты – металлические канаты, удерживающие его пролет.

Экономические последствия ударов по мостам Киева

Удары по мостам могут быть частью более широкой стратегии России, направленной на усиление давления на Украину в преддверии зимы. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований НИСИ Иван Ус.

— Я не понимаю военного значения ударов по мостам в Киеве, потому что, насколько мне известно, военную технику через центр столицы не возят. В то же время, такими ударами россияне пытаются взорвать нашу экономику и сказать нам: Не думайте, что вы сможете спокойно жить, — отметил экономист.

По словам Ивана Уса, мосты удобны для создания экономического и психологического давления. Даже временные ограничения движения могут вызвать беспокойство среди населения и нарушить привычный ритм жизни города.

– Мосты – это удобная цель для давления на экономику. Как только удар по мостам, сразу возникают панические настроения у людей. Киев как построен: люди в большинстве своем живут на левом берегу, а на работу ездят на правый. Поэтому удары по мостам должны разорвать связь между работниками и предприятиями, – пояснил он.

Нарушение транспортного сообщения может привести к опозданию работников, усложнить доставку сырья и товаров и увеличить издержки бизнеса. Если перевозки грузов становятся медленнее или менее предсказуемыми, это может влиять и на стоимость логистических услуг.

Отдельный риск — возможный рост расходов на страхование грузов. По словам Ивана Уса, дополнительные расходы перевозчиков и предпринимателей могут в конце концов отразиться на ценах для потребителей.

— На сколько могут вырасти цены, это уже будут решать предприниматели. Но пока это все в теории, – подчеркнул экономист.

В первую очередь потенциальное подорожание может затронуть продукты питания, требующие регулярной перевозки. В то же время, конкретные масштабы экономических потерь и возможного роста цен будут зависеть от продолжительности транспортных ограничений, возможностей альтернативной логистики и расходов бизнеса.

Следовательно, даже если атаки не ведут к разрушению мостов, они могут создавать дополнительные расходы для города, предприятий и населения.

Смогут ли понтонные переправы заменить мосты

Одним из возможных решений на случай повреждения мостов есть понтонные переправы. Однако их использование имеет определенные ограничения, предостерегает Иван Ус.

– Я общался со специалистами. Они говорили, что понтонными переправами можно будет ехать максимум на джипах или автомобилях, обладающих улучшенной проходимостью. Грузовикам будет тяжело ехать, потому что их может заносить, и есть риск опрокидывания в воду, — объяснил экономист.

По его словам, понтонные мосты нельзя считать полноценной и простой заменой на стационарные сооружения. Их возможности зависят от конструкции, условий эксплуатации и типа транспорта, который они могут пропускать.

Другое возможное решение – строительство тоннеля под Днепром. Однако это длительный и сложный инфраструктурный проект.

— Я спрашивал о строительстве тоннеля под Днепром у члена Совета Национального банка Украины, то он мне сказал, что на это нужно не менее пяти лет, — рассказал Иван Ус.

По его мнению, в условиях полномасштабной войны приоритетом должно быть усиление противовоздушной обороны, чтобы не допустить российские беспилотники в столицу.

Экономист также обратил внимание на разницу между средствами поражения: ракеты сложно точно попадать в отдельные элементы мостовых конструкций, тогда как беспилотники могут иметь более высокую точность, хотя их боевая часть обычно значительно легче.

Как защитить мосты от российских атак

Ключевым условием защиты мостов и других объектов критической инфраструктуры есть построение многоуровневой системы противовоздушной обороны. Она должна выявлять и уничтожать воздушные цели еще на подступах к городу, а также предусматривать средства противодействия в Киеве.

Это подчеркивает директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

— В первую очередь, нам нужна качественная эшелонированная система противовоздушной обороны. То есть Силы обороны должны сбивать воздушные цели за городом. Но и в городе должно быть решение типа last mile — у нас это роботизированные турели, — объяснил эксперт.

Речь идет о сочетании различных средств обнаружения и поражения воздушных целей. Такой подход должен позволить противодействовать угрозам на разных расстояниях, в том числе беспилотникам, которые преодолевают внешние рубежи обороны.

По словам Храпчинского, Россия постоянно совершенствует свои беспилотники, пытается увеличивать их скорость и применяет дроны-имитаторы, чтобы перегружать украинскую ПВО.

— Мы в любом случае будем играть в догонялки, пока не выстроим насыщенную эшелонированную систему противовоздушной обороны, где будет большое количество разнообразных элементов, способных противодействовать любой угрозе и обнаруживать ее. Потому что то, что у нас сейчас, к сожалению, недостаточно для противодействия таким массированным обстрелам, — отметил эксперт.

Таким образом, защита мостов не может ограничиваться только охраной самих сооружений или ликвидацией последствий попаданий. Важно не допустить поражения инфраструктуры, перехватывая воздушные цели на разных этапах их движения.

Есть ли в мире эффективные практики защиты инфраструктуры

По словам Анатолия Храпчинского, традиционные системы противовоздушной обороны не всегда учитывали современные угрозы, связанные с массированным применением беспилотников.

— Здесь нужно понять, что большинство стран мира предусматривало быстрое развертывание ПВО и систем, которые могли бы обеспечить раннее уведомление, — объяснил он.

Раньше ПВО в основном строили с расчетом на противодействие самолетам и крылатым ракетам. Их скорость, высота полета и траектории движения определяли подходы к выявлению и перехвату целей.

Массированные атаки беспилотников заставляют просматривать эти подходы. Для эффективного противодействия необходимы системы раннего обнаружения, разные средства перехвата и возможность быстро реагировать на изменение характера угроз.

Среди стран, обладающих развитой многоуровневой системой противовоздушной обороны, Храпчинский выделил Израиль с его системой Железный купол. В то же время, по его словам, даже эта система имеет определенные пробелы.

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