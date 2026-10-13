Окупанти вдарили по колоні з мирними мешканцями, які виїжджали з Куп’янська
- Росіяни вдарили по евакуаційній колоні, яка виходила з Куп’янська.
- Колона складалася із мирних мешканців.
- Сили оборони уточнюють наслідки удару по колоні.
Сьогодні, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли евакуаційну колону на околицях Куп’янська, що на Харківщині.
Про це повідомляє пресцентр Угруповання Об’єднаних сил.
Обстріл евакуаційної колони
Угруповання Об’єднаних сил зафіксувало удар і наразі уточнює кількість постраждалих внаслідок атаки.
Українські військові наголошують, що за останні тижні подібні евакуації населення з Куп’янська окупанти проводили кілька разів, але раніше вони використовували мирних мешканців як живий щит для відведення частини своїх бійців.
Речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов у телеефірі повідомив, що евакуаційна колона складалася здебільшого з мирних мешканців.
— Якщо раніше росіяни використовували такі псевдоевакуації для ротації особового складу, то, схоже, це була остання ротація і вони вирішили використати її для інформаційної провокації, — заявив Віктор Трегубов.
Він підтвердив присутність ворожих військ у північних районах Куп’янська. Та й загалом на Куп’янщині росіяни активізувалися, щоб відновити втрачені позиції.
— Якщо брати Куп’янськ на східному березі Осколу, якщо брати Куп’янщину, то росіяни трішечки пожвавили свою активність. Активно намагаються лізти на Пологи, на Куп’янськ-Вузловий. На західному березі вони намагаються відновити втрачене за останні кілька тижнів, намагаються якось опиратися і навіть контратакувати трохи на захід. Просто хочуть зберегти свій плацдарм на правому березі, — зазначив речник.
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