Сьогодні, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли евакуаційну колону на околицях Куп’янська, що на Харківщині.

Про це повідомляє пресцентр Угруповання Об’єднаних сил.

Обстріл евакуаційної колони

Угруповання Об’єднаних сил зафіксувало удар і наразі уточнює кількість постраждалих внаслідок атаки.

Зараз дивляться

Українські військові наголошують, що за останні тижні подібні евакуації населення з Куп’янська окупанти проводили кілька разів, але раніше вони використовували мирних мешканців як живий щит для відведення частини своїх бійців.

Речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов у телеефірі повідомив, що евакуаційна колона складалася здебільшого з мирних мешканців.

— Якщо раніше росіяни використовували такі псевдоевакуації для ротації особового складу, то, схоже, це була остання ротація і вони вирішили використати її для інформаційної провокації, — заявив Віктор Трегубов.

Він підтвердив присутність ворожих військ у північних районах Куп’янська. Та й загалом на Куп’янщині росіяни активізувалися, щоб відновити втрачені позиції.

— Якщо брати Куп’янськ на східному березі Осколу, якщо брати Куп’янщину, то росіяни трішечки пожвавили свою активність. Активно намагаються лізти на Пологи, на Куп’янськ-Вузловий. На західному березі вони намагаються відновити втрачене за останні кілька тижнів, намагаються якось опиратися і навіть контратакувати трохи на захід. Просто хочуть зберегти свій плацдарм на правому березі, — зазначив речник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.