Ангеліна Малиновська, редакторка стрічки
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Вибухи у Дніпрі: під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури
Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури під час вибухів у Дніпрі сьогодні, 21 жовтня.
Вибухи у Дніпрі 21 жовтня: що відомо
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у місті.
Інформація про постраждалих унаслідок вибухів у Дніпрі 21 жовтня уточнюється.
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Водночас очільник ОВА повідомляє, що загроза для Дніпра триває, та закликає містян до відбою повітряної тривоги залишатися у безпечних місцях.
Нагадаємо, що зранку 20 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи, під ударом опинилися склади в передмісті, є поранені.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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