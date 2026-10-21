Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури під час вибухів у Дніпрі сьогодні, 21 жовтня.

Вибухи у Дніпрі 21 жовтня: що відомо

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у місті.

Інформація про постраждалих унаслідок вибухів у Дніпрі 21 жовтня уточнюється.

Зараз дивляться

Водночас очільник ОВА повідомляє, що загроза для Дніпра триває, та закликає містян до відбою повітряної тривоги залишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо, що зранку 20 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи, під ударом опинилися склади в передмісті, є поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.