Взрывы в Виннице 16 октября: реактивный БпЛА летел в районе Электросети
Россия атаковала Винницу – реактивный БпЛА над Винницей был зафиксирован в районе Электросети.
Взрывы в Виннице 16 октября: что известно
Как сообщил винницкий городской голова Сергей Моргунов, в Виннице вследствие вражеской атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры.
По состоянию на данный момент известно о четверых пострадавших. Двое из них – госпитализированы. Им оказывается необходимая помощь.
Массированная атака на регион продолжается.
— Оставайтесь в безопасных местах, ничего не фотографируйте, не снимайте и не публикуйте в соцсетях. Не помогайте врагу. Больше информации со временем, – написал он.
В то же время в Воздушных силах ВСУ предупреждали о реактивном БпЛА над Винницей в районе Электросети.
Напомним, что 12 октября во время воздушной тревоги раздался взрыв в Виннице — произошло попадание в гражданский объект.
Под удар попал производственный комплекс Roshen.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 696-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.