Россия атаковала Винницу – реактивный БпЛА над Винницей был зафиксирован в районе Электросети.

Взрывы в Виннице 16 октября: что известно

Как сообщил винницкий городской голова Сергей Моргунов, в Виннице вследствие вражеской атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры.

По состоянию на данный момент известно о четверых пострадавших. Двое из них – госпитализированы. Им оказывается необходимая помощь.

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Массированная атака на регион продолжается.

— Оставайтесь в безопасных местах, ничего не фотографируйте, не снимайте и не публикуйте в соцсетях. Не помогайте врагу. Больше информации со временем, – написал он.

В то же время в Воздушных силах ВСУ предупреждали о реактивном БпЛА над Винницей в районе Электросети.

Напомним, что 12 октября во время воздушной тревоги раздался взрыв в Виннице — произошло попадание в гражданский объект.

Под удар попал производственный комплекс Roshen.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 696-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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