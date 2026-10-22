У четвер, 22 жовтня, росіяни здійснили атаку на Житомирську громаду ударним дроном. Унаслідок влучання у приватний житловий будинок постраждали дев’ятеро людей, серед них – двоє дітей.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Атака на Житомирську громаду 22 жовтня: які наслідки

– Ворожий Шахед поцілив у приватний житловий будинок. На цей час відомо вже про дев’ятьох постраждалих людей, серед яких двоє дітей, – зазначив очільник ОВА.

На місці влучання працюють рятувальники, медики та представники Червоного Хреста. Усі потерпілі отримують необхідну допомогу.

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Двох постраждалих внаслідок атаки на Житомирщину доправили до обласної лікарні.

Нагадаємо, 21 жовтня у Коростишеві Житомирської області пролунали вибухи. Ціллю ворога став об’єкт критичної інфраструктури громади. Унаслідок атака ніхто не постраждав.

Увечері 18 жовтня російський ударний безпілотник атакував Коростишівську громаду.

Зафіксовано влучання та пошкодження одного з об’єктів енергетичної інфраструктури, що призвело до відключення електропостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 702-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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