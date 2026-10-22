Потрібен реальний тиск на Росію, тому що РФ відповідає на переговори балістикою.

Про це після російської атаки на Київ увечері 21 жовтня та вночі 22 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський про атаку на Україну 22 жовтня

Президент України повідомив, що з вечора 21 жовтня російські війська здійснили три хвилі балістичних ударів по столиці.

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Коментуючи обстріли, Зеленський іронічно назвав російську сторону “гуманістами” (саме так на переговорах у Санкт-Петербурзі 22 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф охарактеризував російського диктатора Володимира Путіна, — Ред.)

— Три хвилі балістичних ударів випустили російські “гуманісти” по Києву з вечора, — зазначив президент.

За його словами, такі дії свідчать, що Росія не змінила свого ставлення до війни попри продовження дипломатичних контактів.

— Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару. Це означає, що немає справжніх змін у її ставленні до всього, що відбувається, — наголосив Зеленський.

Водночас глава держави зазначив, що дипломатичні зусилля для завершення війни необхідно продовжувати. Однак, на його переконання, переговори мають супроводжуватися реальним тиском на Москву.

Президент наголосив, що для припинення російських атак Україні необхідні додаткові засоби захисту та можливості протидіяти балістичним ракетам. Зокрема, Зеленський назвав посилення протиповітряної оборони, швидке постачання ракет до систем ППО, можливість знищувати пускові установки балістичних ракет та санкційний тиск на Росію.

— Коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки – кроки на припинення вбивств, — заявив він.

На думку президента, саме такі заходи можуть змусити Росію перейти від ударів по українських містах до реальних кроків для завершення війни.

Сибіга відреагував на удари по Києву 22 жовтня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також прокоментував російську атаку, згадавши нещодавні заяви про гуманізм російського диктатора Володимира Путіна.

За словами очільника МЗС, уночі проти 22 жовтня жителі Києва на власному досвіді відчули, який вигляд має російський гуманізм.

Сибіга зазначив, що російські війська атакували столицю балістичними ракетами, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, медичних закладах, торговельних центрах та житлових районах.

Він також нагадав, що російських атак зазнали й інші українські міста.

— Умиротворення, плазування та лестощі не зупинять цю війну. Лише сила, — наголосив міністр.

Нагадаємо, що 21 жовтня спеціальний посланець президента США Стів Віткофф під час зустрічі з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі назвав російського диктатора гуманістом.

За повідомленнями російських ЗМІ, наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися в Абу-Дабі.

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