Ночью россияне атаковали Сумы ударными беспилотниками.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Сумы ночью 23 октября

По его словам, часть вражеских дронов достигла целей. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры в трех частях Сум. Фиксируются повреждения и в жилищном секторе Ковпаковского района.

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По состоянию на 03:17 ночи, по меньшей мере, два человека пострадали в результате атаки. Всем оказывается медицинская помощь.

Утром исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что в результате атаки вражеских дронов в Ковпаковском районе повреждены жилые дома, взрывами выбило окна.

— Есть пострадавшие. Количество и состояние людей уточняется. На местах работают все соответствующие службы, — отметил он.

Ночная атака на Сумы 23 октября 2026 года: последствия Фото 1

Фото: Артем Кобзар

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 703-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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