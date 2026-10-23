Масштабные перебои со светом в Житомирской области фиксируются после ночной атаки.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

Нет света в Житомирской области: что известно

Почему нет света в Житомирской области, в утренней сводке сообщил глава ОВА.

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По словам Виталия Бунечко, на протяжении ночи враг продолжал наносить удары по гражданской инфраструктуре региона.

Целью РФ в который раз были объекты энергетики и жилые дома.

В данный момент известно о повреждении шести частных домовладений. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

На утро 23 октября отключенными от энергоснабжения остаются более 900 населенных пунктов области.

Объекты критической инфраструктуры области работают на резервных источниках питания, развернуты пункти незламності.

Энергетики работают круглосуточно над восстановлением электричества для пользователей. Работы осложняются постоянной угрозой нанесения повторных ударов.

Все службы, отмечает Виталий Бунечко, продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий вражеских атак и оказания помощи нуждающимся.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 703-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Виталий Бунечко

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