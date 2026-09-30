В оккупированных Олешках в Херсонской области российские военные отбирают у местных жителей продукты, которые украинские защитники доставляют с помощью дронов.

Об этом Укринформу рассказала руководительница Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко.

Как оккупанты отбирают помощь у жителей Олешек

По словам Татьяны Гасаненко, украинские военные неоднократно сбрасывали продукты для жителей общины. Последняя такая доставка была самой масштабной и составила около 4 тонн.

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Часть посылок людям удалось получить, однако российские военные, по словам главы ГВА, отбирают у местных жителей продукты.

Также оккупанты обращают внимание на товары не российского производства и требуют объяснить их происхождение.

– Если вам сбрасывают продукты ВСУ, значит, вы с ними сотрудничаете, – пересказала логику российских военных Гасаненко.

По ее словам, оккупанты считают захваченную территорию российской, а местных жителей – гражданами РФ, которых могут обвинять в нарушении российского законодательства из-за контактов с украинскими военными.

Гасаненко также сообщила, что в общине продолжают фиксировать случаи похищения местных жителей российскими военными.

По ее словам, одна из семей пропала без вести после того, как ее членов забрали оккупанты.

– Людей забирают, у нас семья исчезла бесследно. Мы не знаем, где они, забрали в подвал – и все. Живы они или нет – неизвестно, – рассказала руководительница ГВА.

Напомним, в ходе одной из последних и крупнейших операций в Олешки Херсонской области удалось доставить около 4 тыс. кг продовольствия.

Ранее стало известно, что в оккупированных Олешках критически ухудшилась гуманитарная ситуация: люди остались без продуктов и лекарств.

Украина предлагала несколько сценариев эвакуации гражданских лиц, но Россия не согласилась на эти договоренности.

Еще весной омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что гуманитарная катастрофа во временно оккупированных Олешках Херсонской области с каждым днем усугубляется.

Фото: Дмитрий Лубинец

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