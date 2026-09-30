Оккупанты отбирают у жителей Олешек продукты, которые сбрасывают ВСУ – ГВА
- Украинские военные доставляли продукты жителям Олешек с помощью дронов, однако часть помощи отбирают оккупанты.
- В общине продолжают исчезать люди, а судьба некоторых задержанных остается неизвестной.
В оккупированных Олешках в Херсонской области российские военные отбирают у местных жителей продукты, которые украинские защитники доставляют с помощью дронов.
Об этом Укринформу рассказала руководительница Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко.
Как оккупанты отбирают помощь у жителей Олешек
По словам Татьяны Гасаненко, украинские военные неоднократно сбрасывали продукты для жителей общины. Последняя такая доставка была самой масштабной и составила около 4 тонн.
Часть посылок людям удалось получить, однако российские военные, по словам главы ГВА, отбирают у местных жителей продукты.
Также оккупанты обращают внимание на товары не российского производства и требуют объяснить их происхождение.
– Если вам сбрасывают продукты ВСУ, значит, вы с ними сотрудничаете, – пересказала логику российских военных Гасаненко.
По ее словам, оккупанты считают захваченную территорию российской, а местных жителей – гражданами РФ, которых могут обвинять в нарушении российского законодательства из-за контактов с украинскими военными.
Гасаненко также сообщила, что в общине продолжают фиксировать случаи похищения местных жителей российскими военными.
По ее словам, одна из семей пропала без вести после того, как ее членов забрали оккупанты.
– Людей забирают, у нас семья исчезла бесследно. Мы не знаем, где они, забрали в подвал – и все. Живы они или нет – неизвестно, – рассказала руководительница ГВА.
Напомним, в ходе одной из последних и крупнейших операций в Олешки Херсонской области удалось доставить около 4 тыс. кг продовольствия.
Ранее стало известно, что в оккупированных Олешках критически ухудшилась гуманитарная ситуация: люди остались без продуктов и лекарств.
Украина предлагала несколько сценариев эвакуации гражданских лиц, но Россия не согласилась на эти договоренности.
Еще весной омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что гуманитарная катастрофа во временно оккупированных Олешках Херсонской области с каждым днем усугубляется.
Фото: Дмитрий Лубинец