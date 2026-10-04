Украинские военные этой ночью с помощью дронов доставили во временно оккупированные Алешки почти 400 посылок с гуманитарной помощью.

Во время ночной операции в временно оккупированные Алешки в Херсонской области через Днепр доставили продукты, лекарства и детские наборы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

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Этой ночью гвардейцы 11 бригады НГУ имени Михаила Грушевского и 34 Херсонского полка Национальной гвардии Украины провели операцию по доставке гуманитарного груза в Алешки.

По словам Выгивского, в ходе этой операции удалось успешно доставить почти 400 посылок. В них были продукты, лекарства и детские наборы.

К операции присоединились военнослужащие НГУ совместно с 30 корпусом морской пехоты, 34 отдельной бригадой морской пехоты Борисфен и 79 пограничным отрядом ГПСУ.

Вигивский отметил, что одни военные доставляли груз, другие обеспечивали прикрытие, инженерное сопровождение и логистику.

Отдельно он отметил экипаж БпЛА Перун, который во время этой операции не только доставил продукты, но и спас с оккупированной территории шесть животных.

В целом, по словам Выговского, с помощью беспилотников военные доставили жителям Алешек почти 4 тонны гуманитарного груза.

Напомним, что 27 сентября глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал об одной из крупнейших операций по доставке помощи жителям временно оккупированных Алешек. Тогда около 4 тыс. кг продуктов доставили в 100 определенных точек города.

По его словам, российские военные пытаются помешать доставке гуманитарной помощи: сбивают дроны с продуктами, изымают или перепродают провиант, предназначенный для мирных жителей.

Фото: Дмитрий Лубинец