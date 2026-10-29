Взрывы в Киеве прогремели поздно вечером в четверг, 29 октября. Россияне ударили по городу баллистическими ракетами, есть попадания в двух районах.

Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.

Взрывы на Киев 29 октября: какие последствия

— Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях, — написал Кличко.

Мэр добавил, что зафиксировано попадание в складские здания в Дарницком районе. Вспыхнул пожар.

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В Днепровском районе зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома, добавили в КГГА. По словам Кличко, горят обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов.

По другому адресу в Днепровском районе взрывной волной выбило окна в жилом доме. Еще по одному адресу — повреждены окна в многоэтажке и автомобили во дворе дома.

Воздушные силы предупредили о движении двух баллистических ракет в направлении Киева.

В 22:40 Киевская городская государственная администрация заявила о красном уровне опасности в столице и объявила воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.

Напомним, сегодня в вечернем обращении президент Владимир Зеленский предупреждал, что враг готовит баллистическую атаку. Соответствующую информацию предоставила украинская разведка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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