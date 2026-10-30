В Киеве 30 октября частично возобновили движение автомобильного транспорта по Южному мосту, который пострадал в результате российской ракетной атаки 27 октября.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Южный мост в Киеве открыли: что известно

С 30 октября Южным мостом в Киеве снова могут пользоваться водители легковых автомобилей. Движение возобновили в направлении с левого на правый берег Днепра.

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Пока транспорт пропускают только по одной полосе. Согласно решению КМВА, проезд разрешен автомобилям весом до 10 тонн, в том числе легковым.

Возобновление движения стало возможным после технического обследования моста и получения экспертных заключений Национального института развития инфраструктуры.

В КГВА также подтвердили, что автомобили уже могут проезжать по мосту в разрешенном направлении.

Какие ограничения действуют на Южном мосту

Несмотря на частичное открытие Южного моста, движение автомобилей в направлении с правого на левый берег Киева по-прежнему закрыто.

На этом участке продолжаются технические работы. О сроках полного восстановления автомобильного сообщения городские власти пока не сообщают.

В то же время специалисты коммунальных предприятий вместе с учеными работают над техническими решениями для ремонта поврежденных конструкций моста.

В частности, речь идет об элементах сооружения, которые обеспечивают работу метрополитена.

В КМВА призывают водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов по столице.

Напомним, что во время массированной атаки на Киев 27 октября российские войска выпустили несколько баллистических ракет по Южному мосту.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, полностью разрушить такое инженерное сооружение сложно, однако даже повреждение дорожного полотна требует длительных ремонтных работ.

В ту ночь Россия в общей сложности применила 16 баллистических ракет типа Искандер-М или зенитных управляемых ракет С-400. Какие именно ракеты попали в мост, должны были установить специалисты.

После атаки автомобильное движение по Южному мосту полностью перекрыли в обоих направлениях.

Из-за повреждений инфраструктуры метро также ограничили движение поездов по зеленой линии. В частности, 27 октября поезда курсировали между станциями Сирец и Выдубичи, а участок Осокорки — Красный хутор временно не работал.

Кроме того, в столице изменили маршруты автобусов №22 и №91, которые начали курсировать через Дарницкий мост. Для перевозки пассажиров на отдельных маршрутах увеличили количество транспорта.