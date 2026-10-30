Аварійні відключення світла в Києві та області 30 жовтня: де не діють графіки
У Києві 30 жовтня запроваджено аварійні відключення електроенергії на правому березі міста.
Про це повідомили в компанії ДТЕК.
Аварійні відключення світла в Києві 30 жовтня: що відомо
За інформацією ДТЕК, через аварію на пошкодженому обстрілами обладнанні на правому березі Києва тимчасово не діють графіки погодинних відключень електроенергії.
Це означає, що відключення можуть відбуватися поза встановленими графіками, а спрогнозувати точний час відновлення електропостачання наразі неможливо.
Енергетики вже працюють на місцях аварії та намагаються якнайшвидше стабілізувати ситуацію.
Водночас на лівому березі Києва продовжують діяти графіки відключень світла.
У ДТЕК зазначили, що повідомлятимуть про всі зміни в роботі електромереж через офіційний Telegram-канал.
Точних термінів завершення аварійних відключень в Києві на правому березі енергетики поки не називають.
Аварійні відключення світла на Київщині 30 жовтня: що відомо
Аварійні відключення електроенергії 30 жовтня запровадили також у Київській області.
Через аварію на пошкодженому російськими обстрілами обладнанні графіки погодинних відключень тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах, повідомили в ДТЕК.
Енергетики вже працюють на місцях аварії та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.
В інших районах Київщини наразі продовжують діяти графіки відключень електроенергії.